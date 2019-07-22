https://static.news.ru/photo/f0f000ac-ac75-11e9-a2b3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Jorge Sanz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Трёхлетнюю девочку из России, которая оказалась на грани жизни и смерти из-за отравления наркотиком на Ибице, отпустили домой.

Состояние здоровья маленькой туристки пришло в норму, её жизни ничего не угрожает, — информирует испанское агентство EFE со ссылкой на местный департамент здравоохранения.

Малышка находилась в больнице города Пальма-де-Майорка с четверга, 18 июля, в крайне тяжёлом состоянии. По словам родителей, девочка могла найти таблетку экстази на полу в доме, где они остановились. Ребёнка пришлось эвакуировать в больницу вертолётом. В субботу, 20 июля, врачи заметили улучшение в состоянии здоровья маленькой пациентки и заявили, что она вышла из критического состояния, писал News.ru.