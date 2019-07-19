https://static.news.ru/photo/a26019d4-ab9b-11e9-85b8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Нетипичная Елабуга/vk.com

Отравившиеся в детском лагере в Крыму дети смогут вернуться домой. Как сообщили в Минздраве республики, все госпитализированные выписаны и больше не нуждаются в наблюдении медиков.

Вся необходимая медицинская помощь оказана в полном объеме. Показаний для дальнейшей госпитализации нет, — заявил источник « Интерфакса » в министерстве.

Массовое отравление в лагере произошло 16 июля. Первоначально в больницу попали 34 ребёнка, затем число пострадавших увеличилось до 57 человек. Все госпитализированные приехали в лагерь из Татарстана, им поставлен диагноз — норовирусная инфекция.

Ранее News.ru писал, что источником инфекции в детском лагере «Лучистый» стали сотрудники столовой. По факту инцидента региональный главк СКР возбудил уголовное дело по статьям о нарушении санитарно-эпидемиологических правил и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.