Отопление и вода появились в повреждённом взрывом доме

Отопление и холодное водоснабжение частично восстановлены в жилом доме в Магнитогорске, где в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов. Они подключены во всём доме, кроме подъездов с шестого по восьмой, сообщили в Государственной жилищной инспекции Челябинской области.
Информации по срокам подключения газа пока нет.
Накануне вечером, как сообщал News.ru, в здании восстановили подачу электроэнергии.
Взрыв в жилом доме по проспекту Карла Маркса произошёл утром 31 декабря. Полностью обрушился один из подъездов с первого по десятый этажи. Разрушены 25 квартир, ещё 10 повреждены частично. Восемь человек погибли, пятеро находятся в больнице. Судьба 36 человек до сих пор неизвестна.