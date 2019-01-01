Отопление и вода появились в повреждённом взрывом доме

https://news.ru/storage/news/a182ef98c5833b6de4301319d734e971/626401a8-7ee1-4e1c-b8c6-6b8328509a74_850.jpg Пресс-служба МЧС по Челябинской области

Отопление и холодное водоснабжение частично восстановлены в жилом доме в Магнитогорске, где в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов. Они подключены во всём доме, кроме подъездов с шестого по восьмой, сообщили в Государственной жилищной инспекции Челябинской области.

Информации по срокам подключения газа пока нет.

Накануне вечером, как сообщал News.ru, в здании восстановили подачу электроэнергии.

Взрыв в жилом доме по проспекту Карла Маркса произошёл утром 31 декабря. Полностью обрушился один из подъездов с первого по десятый этажи. Разрушены 25 квартир, ещё 10 повреждены частично. Восемь человек погибли, пятеро находятся в больнице. Судьба 36 человек до сих пор неизвестна.