Отказ двигателя сорвал вылет рейса Nordwind из Иркутска

https://news.ru/storage/news/c8be5ec7687ee8c749b5345e563c52f0/235006c6-d6b8-4050-b7a0-5b18960cc0a4_850.jpg Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

На рейсе авиакомпании Nordwind зафиксирован очередной инцидент. На этот раз у пассажирского Boeing 777-200, вылетавшего из Иркутска на тайский остров Пхукет, произошёл сбой в работе двигателя.

Аварийный сигнал сработал в тот момент, когда лайнер уже был готов взлетать. Экипаж принял решение отменить вылет, самолёт вернулся на рулёжную дорожку. На борту находилось более 400 пассажиров, их высадили и разместили в гостинице. Всех отправят резервным бортом, ориентировочное время вылета — 14:00 мск, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в аэропорту Иркутска.

Нынешний инцидент стал для авиакомпании Nordwind уже вторым за этот месяц. Как писал News.ru, 12 января пассажирский лайнер Boeing-738 авиакомпании Nordwind, на борту которого находились 174 пассажира и семь членов экипажа, совершил экстренную посадку в аэропорту Симферополя. Самолёт вылетел в Москву, однако через полчаса после взлёта экипаж сообщил о нештатной ситуации и попросил разрешения вернуться в аэропорт вылета. Пострадавших нет. Что именно стало причиной инцидента, пока неизвестно.