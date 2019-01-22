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Отказ двигателя сорвал вылет рейса Nordwind из Иркутска

Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

На рейсе авиакомпании Nordwind зафиксирован очередной инцидент. На этот раз у пассажирского Boeing 777-200, вылетавшего из Иркутска на тайский остров Пхукет, произошёл сбой в работе двигателя.

Аварийный сигнал сработал в тот момент, когда лайнер уже был готов взлетать. Экипаж принял решение отменить вылет, самолёт вернулся на рулёжную дорожку. На борту находилось более 400 пассажиров, их высадили и разместили в гостинице. Всех отправят резервным бортом, ориентировочное время вылета — 14:00 мск, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в аэропорту Иркутска.

Нынешний инцидент стал для авиакомпании Nordwind уже вторым за этот месяц. Как писал News.ru, 12 января пассажирский лайнер Boeing-738 авиакомпании Nordwind, на борту которого находились 174 пассажира и семь членов экипажа, совершил экстренную посадку в аэропорту Симферополя. Самолёт вылетел в Москву, однако через полчаса после взлёта экипаж сообщил о нештатной ситуации и попросил разрешения вернуться в аэропорт вылета. Пострадавших нет. Что именно стало причиной инцидента, пока неизвестно. 


#самолет #ИРКУТСК #инцидент #nordwind
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