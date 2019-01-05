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Отдых детей в Подмосковье закончился госпитализацией

Сергей Булкин/News.ru

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Восемь человек доставлены в больницу во время отдыха на подмосковной базе в Истре. Состояние пациентов оценивается как удовлетворительное.

Девять пострадавших пожаловались на ухудшение здоровья, и только один отказался от профессиональной помощи медиков, пишет РИА Новости.

Потерпевших наблюдают в инфекционном отделении Дедовской больницы. Среди них двое взрослых и шестеро детей.

Ранее News.ru сообщал о гибели детей в Орске. Двое несовершеннолетних умерли от отравления угарным газом во время пожара.


#Московскаяобласть #отравление #ПОДМОСКОВЬЕ
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