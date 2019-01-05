Отдых детей в Подмосковье закончился госпитализацией

Восемь человек доставлены в больницу во время отдыха на подмосковной базе в Истре. Состояние пациентов оценивается как удовлетворительное.
Девять пострадавших пожаловались на ухудшение здоровья, и только один отказался от профессиональной помощи медиков, пишет РИА Новости.
Потерпевших наблюдают в инфекционном отделении Дедовской больницы. Среди них двое взрослых и шестеро детей.
Ранее News.ru сообщал о гибели детей в Орске. Двое несовершеннолетних умерли от отравления угарным газом во время пожара.