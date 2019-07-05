https://static.news.ru/photo/cf581340-9149-11e9-bebf-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Отцу мэра Москвы Сергея Собянина срочно понадобилась помощь медиков. 93-летнего мужчину везут в одну из московских клиник.

Как сообщает Telegram-канал Baza , пожилого мужчину забрали из элитного коттеджного посёлка Николино на 2-м Успенском шоссе. Для его госпитализации мэр Собянин лично распорядился отправить сразу две машины скорой помощи, одна из которых является реанимобилем.

По предварительным данным, Семён Собянин потерял сознание. Другие подробности пока неизвестны.

Ранее News.ru писал, что певца Юрия Шатунова прооперировали в одной из московских больниц в связи с острым воспалительным процессом. Артиста госпитализировали из-за ноющей зубной боли. Операция под общим наркозом прошла удачно, выписать из больницы Шатунова должны через неделю.