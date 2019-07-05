Отцу мэра Москвы Сергея Собянина срочно понадобилась помощь медиков. 93-летнего мужчину везут в одну из московских клиник.
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По предварительным данным, Семён Собянин потерял сознание. Другие подробности пока неизвестны.
Ранее News.ru писал, что певца Юрия Шатунова прооперировали в одной из московских больниц в связи с острым воспалительным процессом. Артиста госпитализировали из-за ноющей зубной боли. Операция под общим наркозом прошла удачно, выписать из больницы Шатунова должны через неделю.