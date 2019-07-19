Лайнер Boeing 737 авиакомпании Nordwind, остановившийся перед самым взлётом в столичном аэропорту Шереметьево, был полностью исправен с технической точки зрения.
В салоне самолёта не было задымления, сообщает
Инцидент произошёл в ночь на 19 июля. Экипаж принял решение прервать взлёт из-за запаха дыма на борту. Пассажиров эвакуировали с помощью надувных трапов. Они были доставлены в терминал и переоформлены на другой рейс. Росавиация создала комиссию для расследования инцидента.
Ранее News.ru писал, что на борту находились 187 человек. В результате спуска по трапам травмы получили восемь человек. Двоих госпитализировали.