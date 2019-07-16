Следственные органы Московской области проводят проверку по факту обнаружения скелетированного тела младенца в лесном массиве Люберецкого городского округа. По предварительным данным, ребёнок умер около года назад. Примерный возраст — шесть или семь месяцев внутриутробно.
На месте также найден медицинский инструмент, предназначенный для зажатия пуповины, говорится на
Ранее News.ru сообщал, что мурманский дворник обнаружил в мусорном баке тело младенца. На теле ребёнка видимых повреждений нет. Следователям удалось установить, что матерью покойной девочки является местная жительница 1986 года рождения.