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Следственные органы Московской области проводят проверку по факту обнаружения скелетированного тела младенца в лесном массиве Люберецкого городского округа. По предварительным данным, ребёнок умер около года назад. Примерный возраст — шесть или семь месяцев внутриутробно.

На месте также найден медицинский инструмент, предназначенный для зажатия пуповины, говорится на официальном сайте регионального ГУ СК РФ. В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ «Убийство матерью новорождённого ребёнка». Назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы.

Ранее News.ru сообщал, что мурманский дворник обнаружил в мусорном баке тело младенца. На теле ребёнка видимых повреждений нет. Следователям удалось установить, что матерью покойной девочки является местная жительница 1986 года рождения.