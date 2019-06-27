https://static.news.ru/photo/e4e5e48e-98ac-11e9-96f5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сотрудники ФСБ России пресекли деятельность членов международной преступной группы, незаконно ввозивших на территорию РФ оружие из Украины и Литвы. Они также модернизировали гражданское оружие в боевое.

В городе Новый Уренгой (ЯНАО) задержаны организатор и 10 участников преступной группы, — сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

У преступников изъяли семь автоматов, 11 винтовок, карабинов и ружей, 14 пистолетов и револьверов, пистолет-пулемёт, три ручные осколочные гранаты и около девяти тысяч патронов различного калибра. Также пресечена деятельность четырёх подпольных мастерских по модернизации средств вооружения, изъяты сотни комплектующих частей для оружия.

Как писал News.ru, Российская Федерация сотрудничает по поставке различного оружия с 51 страной, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. По его словам, Россия ежегодно зарабатывает на продаже оружия около $15 млрд. По данным Рособоронэкспорта, по объёмам экспорта вооружений страна на сегодняшний день занимает второе место в мире. В 2018 году было заключено более 1100 контрактов на общую сумму около $19 млрд.