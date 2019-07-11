https://static.news.ru/photo/82415c84-8964-11e9-9d71-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Советский районный суд Орла приговорил к двум годам лишения свободы в колонии-поселении бывшую участковую городского МВД Наталью Башкатову. Её признали виновной в халатности, повлёкшей смерть человека.

Как сообщает РБК, в 2016 году Башкатова прибыла на вызов к Яне Савчук, которая жаловалась на бывшего сожителя, угрожавшего ей убийством. После настоятельных требований Башкатова забрала заявление Савчук, но никаких мер в отношении сожителя не приняла, хоть и видела его агрессивное поведение. А на прощание она заявила, что в случае убийства полицейские «обязательно приедут и опишут труп». Так и получилось спустя некоторое время после её ухода.

Как писал News.ru, суд в Татарстане обязал МВД выплатить 100 тыс. рублей компенсации местному жителю, которого избили участковые полиции. В участке мужчину заставили написать явку с повинной и признаться в краже плиток из магазина, которой тот не совершал. В момент избиения стражи правопорядка были в состоянии алкогольного опьянения. Они применяли физическую силу руками и ногами, а в качестве орудий «дознания» использовали 1,5-литровую пластиковую бутылку с водой и огнетушитель.