Советский районный суд Орла приговорил к двум годам лишения свободы в колонии-поселении бывшую участковую городского МВД Наталью Башкатову. Её признали виновной в халатности, повлёкшей смерть человека.
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Как писал News.ru, суд в Татарстане обязал МВД выплатить 100 тыс. рублей компенсации местному жителю, которого избили участковые полиции. В участке мужчину заставили написать явку с повинной и признаться в краже плиток из магазина, которой тот не совершал. В момент избиения стражи правопорядка были в состоянии алкогольного опьянения. Они применяли физическую силу руками и ногами, а в качестве орудий «дознания» использовали 1,5-литровую пластиковую бутылку с водой и огнетушитель.