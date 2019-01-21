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Организатора бойни в Цыганском посёлке осудили на 8,5 года

Дмитрий Пестриков Скриншот Wild Ural/youtube.com

Дмитрий Пестриков

происшествия [ версия для печати ]

Свердловский областной суд приговорил к восьми с половиной годам колонии Дмитрия Пестрикова — организатора конфликта в Цыганском посёлке Екатеринбурга, в результате которого погибли двое человек.

«Пестриков признан виновным по статье УК РФ "Организация, участие и склонение к участию в массовых беспорядках"», — передаёт корреспондент РИА Новости.

Суд исключил из обвинения статью о вовлечении несовершеннолетнего в участие в массовых беспорядках, которая также вменялась Пестрикову.

Помимо «Димы-цыгана» Пестрикова, собравшего толпу, чтобы отомстить за оскорбление казаку-спецназовцу Олегу Шишову, приговора ожидают ещё 18 человек: родственники цыгана и спортсмены из клуба единоборств «Храбр».

Ранее News.ru писал, что случай в Цыганском посёлке прогремел на всю страну в сентябре 2016 года. По данным следствия, в конфликте и перестрелке участвовали Олег Шишов со знакомыми с одной стороны и 16 местных жителей. Стычке предшествовала ссора сторон. Словесная перепалка быстро переросла в вооружённый конфликт, в котором участвовал не один десяток человек. В результате не менее 13 человек оказались ранеными, а двое умерли в больнице.


#екатеринбург
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