https://static.news.ru/photo/9f426494-9e37-11e9-8307-fa163e074e61_1024.jpg Фото: sk.gov.by

Момент ЧП во время салюта в Минске попал на видео. Инцидент произошёл во время празднования Дня независимости Белоруссии.

На кадрах видно, как небо озаряет красочный фейерверк. В какой-то момент наряду с залпами звучит взрыв. После этого вдали появляется столб дыма.

Серия взрывов разрушила салютные установки, отлетевшие в разные стороны осколки ранили несколько человек. По данным Минздрава Белоруссии, всего ранено около десяти человек, пятеро госпитализированы.

Ранее News.ru писал, что отлетевший заряд салюта в Минске убил женщину. Погибшая 1955 года рождения смотрела на фейерверк с берега реки Свислочь. Врачам не удалось спасти раненую, по факту смерти проводится проверка.