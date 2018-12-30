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Опубликовано видео с места крушения вертолёта в Улан-Удэ

twitter.com/@tass_agency

происшествия [ версия для печати ]

В Интернете появилось видео с места падения вертолёта Robinson в Улан-Удэ. Кадры опубликовал городской телеканал «Тивиком».

В ролике видны дымящиеся обломки воздушного судна, лежащие между деревьев.

 

Ещё одно видео снял один из очевидцев сразу после происшествия.

Как писал News.ru, инцидент произошёл около 06:00 мск в микрорайоне Верхняя Берёзовка, недалеко от спортивно-оздоровительного лагеря «Зорька». Со слов очевидцев, вертолёт завис в воздухе, после чего упал и загорелся. На борту находились четыре человека, все они погибли.


#вертолет #крушение #видео #уланудэ
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