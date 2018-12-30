Опубликовано видео с места наезда на людей в Петербурге

https://news.ru/storage/news/b93ffbf9cfa6ff96fe83900d82e3a799/676c2faf-f932-4608-82ed-73ad6636ea1b_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Очевидцы крупной аварии с участием двух автомобилей, один из которых в результате столкновения вылетел на тротуар и сбил шестерых пешеходов, опубликовали видео с места происшествия. Инцидент произошёл на Невском проспекте в Санкт-Петербурге.

Свидетели ДТП сняли работу экстренных служб, оказывающих первую помощь пострадавшим. Спасатели огородили часть проезжей части и тротуара.

Кроме того, на видео, опубликованном РЕН ТВ, попал момент наезда неуправляемого автомобиля Mercedes на пешеходов.

Ранее News.ru писал о том, что шесть пешеходов пострадали в ДТП на пересечении Невского проспекта и набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге. Там столкнулись Subaru Forester и Mercedes. Последний от удара вылетел на тротуар. В результате тяжёлые травмы получили трое пешеходов, среди них есть ребенок.