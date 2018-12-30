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Опубликовано видео с места наезда на людей в Петербурге

Сергей Булкин/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

Очевидцы крупной аварии с участием двух автомобилей, один из которых в результате столкновения вылетел на тротуар и сбил шестерых пешеходов, опубликовали видео с места происшествия. Инцидент произошёл на Невском проспекте в Санкт-Петербурге.

Свидетели ДТП сняли работу экстренных служб, оказывающих первую помощь пострадавшим. Спасатели огородили часть проезжей части и тротуара.

Кроме того, на видео, опубликованном РЕН ТВ, попал момент наезда неуправляемого автомобиля Mercedes на пешеходов.

Ранее News.ru писал о том, что шесть пешеходов пострадали в ДТП на пересечении Невского проспекта и набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге. Там столкнулись Subaru Forester и Mercedes. Последний от удара вылетел на тротуар. В результате тяжёлые травмы получили трое пешеходов, среди них есть ребенок. 


#ДТП #авария #САНКТПЕТЕРБУРГ
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