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Состояние одного из пострадавших в ДТП с автобусом в Башкирии врачи оценивают как тяжёлое. Об этом рассказал и. о. министра здравоохранения региона Максим Забелин. Остальные пациенты находятся в состоянии средней тяжести.

Утром был прооперирован «тяжёлый» пациент... Состояние пациента стабильно тяжёлое, — цитирует его РИА Новости. Ранее сообщалось, что следовавший в Уфу автобус улетел в кювет и перевернулся на 54-м км трассы...