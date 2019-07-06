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Катер, который опрокинулся в Чёрном море у берегов Краснодарского края, не угрожает судоходству, сообщил заместитель южного транспортного прокурора Валерий Козлов.

По его словам, разлив нефтепродуктов на месте происшествия не фиксировался.

Проводится обследование судна для решения вопроса о его подъёме, — отметил он.

Козлов добавил, что судно находится там, где потерпело крушение, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что сцена спасения пассажиров перевернувшегося в Чёрном море катамарана попала на видео. Его выложили в сеть очевидцы происшествия.