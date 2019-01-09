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Оппозиционный украинский журналист умер в Москве

Сергей Кичигин Дом русского зарубежья им. А. Солженицына

Сергей Кичигин

происшествия [ версия для печати ]

В Москве умер украинский журналист Сергей Кичигин.

Главный редактор оппозиционного украинского еженедельника «2000» в последнее время тяжело болел, он проходил курс лечения в Боткинской больнице в Москве, сообщил РИА Новости его друг, журналист Дмитрий Киселев.

В Боткинской больнице подтвердили сообщение о смерти, не уточнив причин.

Кичигин основал общественно-политическое издание «2000» в 1999 году. Сразу после госпереворота на Украине в марте 2014 года на редакцию оказывало давление захватившее Киев руководство, еженедельник почти месяц не выпускался.

Журналисты «2000» также снимали документальное кино по острым украинским общественно-политическим темам.

Ранее News.ru писал, что в Москве в 72 года умер историк церкви, писатель, телеведущий, доктор исторических наук Николай Лисовой. 


#украина #смерть #журналист
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