Оппозиционный украинский журналист умер в Москве

В Москве умер украинский журналист Сергей Кичигин.
Главный редактор оппозиционного украинского еженедельника «2000» в последнее время тяжело болел, он проходил курс лечения в Боткинской больнице в Москве, сообщил РИА Новости его друг, журналист Дмитрий Киселев.
В Боткинской больнице подтвердили сообщение о смерти, не уточнив причин.
Кичигин основал общественно-политическое издание «2000» в 1999 году. Сразу после госпереворота на Украине в марте 2014 года на редакцию оказывало давление захватившее Киев руководство, еженедельник почти месяц не выпускался.
Журналисты «2000» также снимали документальное кино по острым украинским общественно-политическим темам.
Ранее News.ru писал, что в Москве в 72 года умер историк церкви, писатель, телеведущий, доктор исторических наук Николай Лисовой.