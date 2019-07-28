https://static.news.ru/photo/ee23200a-b136-11e9-a607-fa163e074e61_1024.jpgДмитрий ГудковФото: Сергей Булкин/News.ru
Незарегистрированного оппозиционного кандидата в Мосгордуму Дмитрия Гудкова задержали полицейские на выходе из магазина в Москве. Об этом сообщил его пресс-секретарь Алексей Обухов.
Дмитрия задержали на выходе из магазина, — сказал «Интерфаксу» Обухов.
Как писал News.ru накануне, Гудкова уже задерживали перед началом несанкционированной акции в центре Москвы. Силовики вместе с ним в автозак отправили Илью Яшина, затем Ивана Жданова, Юлию Галямину и Любовь Соболь.