https://static.news.ru/photo/ee23200a-b136-11e9-a607-fa163e074e61_1024.jpg Дмитрий Гудков Фото: Сергей Булкин/News.ru

Незарегистрированного оппозиционного кандидата в Мосгордуму Дмитрия Гудкова задержали полицейские на выходе из магазина в Москве. Об этом сообщил его пресс-секретарь Алексей Обухов.

Дмитрия задержали на выходе из магазина, — сказал «Интерфаксу» Обухов.

Как писал News.ru накануне, Гудкова уже задерживали перед началом несанкционированной акции в центре Москвы. Силовики вместе с ним в автозак отправили Илью Яшина, затем Ивана Жданова, Юлию Галямину и Любовь Соболь.