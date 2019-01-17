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Опознан найденный на мусорном заводе в Тюмени труп

Булкин Сергей/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

Следователи установили личность погибшего, чей труп был обнаружен на заводе по сортировке мусора в Тюмени. Им оказался мужчина без определённого места жительства 1985 года рождения.

Согласно данным СУ СКР по Тюменской области, умерший был ранее судим.

Поскольку на теле мужчины были обнаружены телесные повреждения, СКР возбудил уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть человека по неосторожности (ч. 4 ст.111 УК РФ). В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее News.ru сообщил о том, что труп мужчины был найден сотрудниками предприятия. Он был завёрнут в одеяло и лежал в куче мусора.  


#СКР #труп #Тюмень #расследование
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