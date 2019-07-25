https://static.news.ru/photo/1bbd7ed0-aeb1-11e9-a366-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Подследственный сбежал из-под стражи во время передачи от одного конвоя другому. Об этом сообщили в УФСИН России по Краснодарскому краю .

39-летний Антон Санников является уроженцем села Устье Сунтарского района Якутии. Его обвиняют в совершении тяжкого преступления.

В связи с чрезвычайностью ситуации, на сайте службы размещено обращение к гражданам с просьбой сообщить любые сведения о местонахождении беглеца.

Просим всех, кто располагает какой либо информацией о местонахождении Санникова А.Н. сообщать по телефонам 8(861) 253-70-10,8(861) 219-99-18, конфиденциальность гарантирована, — указано на сайте ФСИН Краснодарского края.

Сейчас проводится спецоперация по поимке преступника. На место ЧП выехал начальник краевого управления ФСИН.

Как ранее писал News.ru, в мае 2019 года в Армавире был объявлен в розыск полицейский, избивший задержанного за просьбу выпустить его из камеры и отвести в санузел.