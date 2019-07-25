Подследственный сбежал из-под стражи во время передачи от одного конвоя другому. Об этом сообщили в
39-летний Антон Санников является уроженцем села Устье Сунтарского района Якутии. Его обвиняют в совершении тяжкого преступления.
В связи с чрезвычайностью ситуации, на сайте службы размещено обращение к гражданам с просьбой сообщить любые сведения о местонахождении беглеца.
Просим всех, кто располагает какой либо информацией о местонахождении Санникова А.Н. сообщать по телефонам 8(861) 253-70-10,8(861) 219-99-18, конфиденциальность гарантирована, — указано на сайте ФСИН Краснодарского края.
Сейчас проводится спецоперация по поимке преступника. На место ЧП выехал начальник краевого управления ФСИН.
Как ранее писал News.ru, в мае 2019 года в Армавире был объявлен в розыск полицейский, избивший задержанного за просьбу выпустить его из камеры и отвести в санузел.