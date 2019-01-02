Опасность для спасателей в Магнитогорске сохраняется

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Стена, которая была наиболее опасной для спасателей, демонтирована из частично обрушившегося дома в Магнитогорске. Однако риск падения оставшихся после инцидента конструкций сохраняется, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Челябинской области.

Разобранная стена вибрировала и могла упасть на сотрудников МЧС, передаёт РИА Новости.

«Опасность есть постоянно: висячие конструкции еще есть, насколько существует риск их падения, специалисты скажут по ходу работ», — сказал представитель министерства.

Ситуация во время работы постоянно меняется, отметил он.

Как ранее сообщал News.ru, спасатели признают, что ищут тела погибших наугад, так как невозможно точно определить, где они могут находиться.

Взрыв в жилом здании по проспекту Карла Маркса произошёл утром 31 декабря. Полностью обрушился один из подъездов с первого по десятый этаж. Официально подтверждена гибель 26 человек, 19 жертв уже опознаны.

Шестеро, в том числе двое детей, были найдены живыми и госпитализированы. Продолжаются поиски ещё 15 жильцов дома. Из-за угрозы нового обрушения спасатели там, где это возможно, разбирают обломки здания вручную.