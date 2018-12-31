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ОНФ поможет пострадавшим при ЧП в Магнитогорске

kremlin.ru

происшествия [ версия для печати ]

Общероссийский народный фронт выразил соболезнования близким погибших при обрушении многоэтажки в Магнитогорске. Организация включилась в обеспечение пострадавших необходимой помощью.

Каждому человеку, который пострадал при происшествии, понадобится материальная помощь, передаёт пресс-служба ОНФ слова руководителя исполнительного комитета организации Михаила Развожаева.

«Мы должны сплотиться в этой сложной ситуации и сделать всё возможное, чтобы помочь нашим гражданам», — добавил он.

Взрыв в жилом доме по проспекту Карла Маркса прогремел рано утром 31 декабря. Полностью обрушился подъезд с первого по десятый этажи. Повреждено 48 квартир, в которых проживали 120 человек.

Четыре человека погибли, больше 10 ранены. Судьба 35 из них до сих пор неизвестна. Они могут находиться под обломками, высота которых достигает 3−4 этажей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ЧП. Взрыв бытового газа на втором этаже здания является основной версией следствия.

Ранее, как сообщал News.ru, в Магнитогорск прибыл президент Владимир Путин. Он осмотрел место ЧП, провёл заседание оперативного штаба и пообщался в больнице с пострадавшими.


#магнитогорск #обрушение #онф
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