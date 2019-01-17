Омский цирк обвинил служащего в инциденте с леопардом

https://news.ru/storage/news/98be843f28351c8bb248284a81c2fa51/53204536-6c28-4934-8926-93aba482ef7b_850.jpg John Milner/Global Look Press

Нападение леопарда на служащего по уходу за животными было спровоцировано самим человеком. Об этом заявила директор Омского государственного цирка Елена Агафонова.

Хищник напал на сотрудника цирка во время репетиции. Агафонова пояснила, что служащий подошёл к хищнику сзади и ближе, чем это предписывается техникой безопасности.

По словам директора цирка, поведение хищника следует расценивать больше как игру.

«Леопард не напал, скорее, начал играть с ним, прикусывал», — цитирует её телеканал «360».

При этом Агафонова добавила, что пострадавшему была сразу же оказана медицинская помощь — его доставили в больницу и наложили шов на плечо.

Ранее News.ru писал о нападении циркового леопарда на девочку в Москве. Инцидент произошёл за кулисами, когда группа детей ожидала экскурсовода. Хищник порвал на ребёнке одежду и поцарапал шею.