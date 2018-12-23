Омбудсмен принёс соболезнования родным погибших в шахте

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Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков

Соболезнования родным рабочих, погибших в шахте Соликамска, выразил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков. По его словам, сутки, в ходе которых велась операция по спасению, стали тяжёлым испытанием.

«Эти сутки стали тяжёлым испытанием для Соликамска, Башкирии, Краснодарского края и всего Пермского края. Надежда и вера в жизнь не покидали нас до последнего. И даже сейчас, когда ужасающая реальность наступает на горло нашей вере, мы продолжаем верить и молиться за тех, кто пока остается внизу», — написал Миков в Instagram.

Омбудсмен Прикамья выразил «искренне человеческое признание тем, кто, рискуя жизнями, спасает своих коллег и земляков, шахтёров», а также принёс соболезнования родным погибших горняков.

В оперативном штабе на месте ЧП между тем сообщили, что спасательная группа готовится к эвакуации тел рабочих, передаёт ТАСС.

В связи с трагедией в шахте, власти Соликамска отменили все культурно-развлекательные мероприятия 23 и 24 декабря. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Как писал ранее News.ru, спасатели нашли тела всех девяти человек, погибших в результате пожара в строящейся шахте «Уралкалия» в Соликамске. Родственникам жертв аварии выплатят единовременную помощь — два миллиона рублей.