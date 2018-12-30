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Около тонны поддельной чёрной икры изъяли полицейские

Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

В результате спецоперации в Москве и Тверской области сотрудники полиции совместно с ФСБ изъяли из незаконного оборота более 900 кг контрафактной чёрной икры.

«Оперативники совместно с ФСБ и при силовой поддержке ОМОН пресекли попытку обмана потребителей на сумму свыше 50 млн рублей», — сообщил ТАСС глава пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов.

По результатам проведённого анализа было установлено, что эта икра — продукт гибрида калуги и амурского осетра, который в природе не встречается. На этикетке же было указано, что продукция произведена по старинному астраханскому рецепту. Икорную продукцию фасовали в Тверской области и поставляли в элитные магазины столицы.

Ранее News.ru писал, что Роспотребнадзор и МВД по всей стране изъяли более 112 тонн икры, которую продавали с нарушениями в канун новогодних праздников. Рейды проходили в различных магазинах, но особое внимание правоохранительные органы уделили нестационарным торговым точкам. В итоге каждая пятая из общего числа проверенных партий подлежала конфискации. Нарушителей оштрафовали на общую сумму в 997,5 тыс. рублей. В одном случае было принято решение о приостановлении деятельности.


#москва #полиция #контрафакт #ТверскаяОбласть
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