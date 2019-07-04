Ранения во время салюта в День независимости Белоруссии из-за четырёх взрывов фейерверочных изделий получили не менее десяти человек.
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По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 463 (нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих).
Ранее News.ru писал, что во время празднования Дня независимости в Минске отлетевший снаряд салюта убил женщину. Погибшая 1955 года рождения смотрела на фейерверк с берега реки Свислочь, когда в неё попал заряд. Врачам не удалось спасти раненую, проводится проверка по факту смерти.