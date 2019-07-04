https://static.news.ru/photo/c46f7a0e-9e2d-11e9-88eb-fa163e074e61_1024.jpg Фото: sk.gov.by

Ранения во время салюта в День независимости Белоруссии из-за четырёх взрывов фейерверочных изделий получили не менее десяти человек.

По данным пресс-службы СК республики, в результате происшествия были разрушены салютные установки, осколки которых разлетелись в разные стороны и нанесли телесные повреждения горожанам.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 463 (нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих).

Ранее News.ru писал, что во время празднования Дня независимости в Минске отлетевший снаряд салюта убил женщину. Погибшая 1955 года рождения смотрела на фейерверк с берега реки Свислочь, когда в неё попал заряд. Врачам не удалось спасти раненую, проводится проверка по факту смерти.