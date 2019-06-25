https://static.news.ru/photo/12350f7c-97dc-11e9-b6be-fa163e074e61_1024.jpg Ситуация в Казахстане после взрыва на складе боеприпасов в городе Арыси Фото: КЧС МВД РК/ТАСС

Заместитель министра обороны Казахстана Тимур Дандыбаев заявил, что в воинской части на территории Арыси в Туркестанской области произошло порядка 40–50 взрывов.

По количеству хранящихся там боеприпасов мы подразумеваем, что было около 40–50 взрывов, — сказал он.

Взрыв на складе боеприпасов прогремел утром в 09:20 по местному времени (06:20 мск) 24 июня. Рядом с арсеналом находится населённый пункт Арысь, где проживают 44,3 тысячи человек. В связи с произошедшим жителей города эвакуировали.

Как ранее писал News.ru, пострадавший в результате ЧП военнослужащий скончался в больнице.