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Два человека стали жертвами ДТП под Красноярском. Об этом сообщили в УМВД России по региону.

Легковой автомобиль, выехав на «встречку», столкнулся с рейсовым автобусом. В результате одна пассажирка машины скончалась на месте, другая умерла по дороге в больницу. Водитель был госпитализирован. Его состояние медики оценивают...