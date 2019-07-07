Неизвестный похитил около двух миллионов рублей из квартиры, расположенной на юге столицы.
По данным пресс-службы ГУ МВД по городу, инцидент произошёл в доме 6 на Загородном шоссе.
Неизвестный украл из этой квартиры деньги в сумме $30 тысяч, принадлежащих потерпевшей, — сообщили в полиции.
В ведомстве отметили, что материальный ущерб от действий злоумышленника составил порядка 1 902 000 рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере, передаёт АГН «
Ранее News.ru писал, что около трёх миллионов рублей украли из кабинета сотрудника Научно-исследовательского института (НИИ). По данным полиции, ЧП произошло в здании на Ленинском проспекте. Злоумышленник взломал дверь, зашёл в помещение и вскрыл сейф.