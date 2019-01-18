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Охранники попались на краже игрушек для больных детей

Владимир Смирнов/ТАСС

происшествия [ версия для печати ]

Двое сотрудников частного охранного предприятия в Москве задержаны полицией по подозрению в краже игрушек, которые были собраны волонтёрами и предназначались тяжелобольным детям.

Игрушки были похищены из помещения на Электрозаводской улице, которое арендует детский хоспис. Подарки в ходе разыскных мероприятий были найдены. В ближайшее время их вернут хоспису, сообщается на сайте МВД России.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «кража» (ч. 2 ст. 158 УК РФ). Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее News.ru сообщил о том, что житель Украины похитил из храма в Донецкой области ларец с мощами Георгия Победоносца. Совершить преступление его побудило желание обладать заключённой в реликвии чудодейственной силой.


#москва #происшествия #кража
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