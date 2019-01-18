Охранники попались на краже игрушек для больных детей

https://news.ru/storage/news/50fd629f017247cdd20a622c92812546/4238259b-db37-4822-81d0-e34ee8cd8a4e_850.jpg Владимир Смирнов/ТАСС

Двое сотрудников частного охранного предприятия в Москве задержаны полицией по подозрению в краже игрушек, которые были собраны волонтёрами и предназначались тяжелобольным детям.

Игрушки были похищены из помещения на Электрозаводской улице, которое арендует детский хоспис. Подарки в ходе разыскных мероприятий были найдены. В ближайшее время их вернут хоспису, сообщается на сайте МВД России.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «кража» (ч. 2 ст. 158 УК РФ). Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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