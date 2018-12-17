Охранники избили ребёнка-инвалида в магазине на Алтае

https://news.ru/storage/news/0d3b503d5b2272779ba582df1ce1fdfc/7f96c402-785a-4818-bc27-958f2ab67529_850.jpg Новости Барнаула и Алтайского края - Altay-News/vk.com

Сотрудники охраны продуктового магазина в городе Заринске Алтайского края избили 11-летнего мальчика с инвалидностью. Они подумали, что ребёнок хочет украсть хурму.

Подросток пошёл к магазину, чтобы собрать выброшенные деревянные ящики для растопки огня, сообщает «Царьград». Мать мальчика рассказала, что регулярно отправляет сына на такое задание.

В этот раз внутри ящиков лежало несколько плодов хурмы. Мальчик подумал, что фрукты испортились и их выкинули, поэтому он понёс их к мусорным бакам. По дороге его остановили трое охранников.

Сотрудники магазина сломали ребёнку палец, испортили куртку и оставили большую ссадину на голове.

«Один из них как схватит меня за ноги и потянет на себя, а второй за руки взял, так больно было, даже через куртку. Я упал и ударился головой об ящик, аж в глазах потемнело», — рассказал пострадавший.

В супермаркете сообщают, что товар был специально выставлен на мороз, а юноша попытался украсть его.

Ранее News.ru сообщал, что в СМИ появилось видео, на котором охранник избивает ребёнка в супермаркете города Сарова. На записи видно, как охранник бьёт подростка по лицу. Как сообщает региональное СУ СКР, по данному факту проводится доследственная проверка.