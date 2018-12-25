USD  68.4073 EUR  77.8886
GOLD1,269 $   Brent50.80 $ Bitcoin3,798.32 $
МОСКВА-10°C18:39
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Охранник магазина напал с ножом на покупателя в Москве

Aleksandr Schemlyaev/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Ножевым ранением ноги закончился поход в магазин «Пятёрочка» на Ленинском проспекте для жителя Москвы Андрея. 31-летний пострадавший не скрывает, что отмечал день рождения и был пьян.

Андрей рассказал телеканалу «360», что отправился ночью в магазин, чтобы купить энергетический напиток. Когда он взял банку энергетика, к нему подошёл сотрудник магазина и потребовал поставить товар на место. Началась перепалка, после чего, по словам пострадавшего, сотрудник начал бить его бейсбольной битой по голове, а потом ножом ударил в ногу. Полиция задержала буйного сотрудника, а пострадавшему в больнице наложили швы на рану.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее News.ru писал, что полиция Тольятти начала расследование убийства вице-чемпионки России по плаванию среди юниоров Сафии Аскаровой. Тело 16-летней спортсменки с множественными ножевыми ранениями было найдено на пустыре в Автозаводском районе города, недалеко от здания прокуратуры. 

Девушка вышла в магазин, однако домой не вернулась, её сотовый телефон оказался отключён. Тело обнаружили на следующий день. Вскоре удалось задержать подозреваемого, им оказался знакомый Аскаровой, её ровесник. По предварительной версии, между молодым человеком и девушкой вспыхнула ссора, во время которой он нанёс жертве 17 ударов ножом, а также снял с неё золотые украшения. 


#москва #ритейл
самое читаемое
спорт
Слуцкая отказала Медведевой в возвращении
в мире
Посольство РФ ответило на поздравление Мэй

читайте также
происшествия 14:28, 2 декабря 2018
Женщина в Москве подверглась нападению с ножом
общество 18:27, 27 ноября 2018
Россиянина осудили за нападение на автобус «Боруссии»
происшествия 15:14, 27 ноября 2018
Студентов подозревают в нападении на могилу Канта
Лента новостей
спорт 18:29
СКА превзошёл «Куньлунь»
общество 18:22
Путин посмотрит своё интервью с девушкой-инвалидом
общество 18:18
Суд заочно арестовал экс-главу Росалкогольрегулирования
экономика 18:17
Орешкин ответил на критику Силуанова по методологии
спорт 18:13
Поветкин рассказал о состоянии после операции
Другие новости
происшествия 17:27
Мост с людьми обрушился в Дагестане
происшествия 17:25
Участковый пострадал от взрыва собственного боеприпаса
происшествия 17:12
Совладельца Bombardier задержали в Литве по запросу РФ
происшествия 16:51
СК требует арестовать напавшего на полицейского таксиста
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top