Охранник магазина напал с ножом на покупателя в Москве

https://news.ru/storage/news/bfe815984e42dcb46f0c44766aaba8be/88dfc6ce-c848-4c4c-a1ec-24c71b28773e_850.jpg Aleksandr Schemlyaev/Global Look Press

Ножевым ранением ноги закончился поход в магазин «Пятёрочка» на Ленинском проспекте для жителя Москвы Андрея. 31-летний пострадавший не скрывает, что отмечал день рождения и был пьян.

Андрей рассказал телеканалу «360», что отправился ночью в магазин, чтобы купить энергетический напиток. Когда он взял банку энергетика, к нему подошёл сотрудник магазина и потребовал поставить товар на место. Началась перепалка, после чего, по словам пострадавшего, сотрудник начал бить его бейсбольной битой по голове, а потом ножом ударил в ногу. Полиция задержала буйного сотрудника, а пострадавшему в больнице наложили швы на рану.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее News.ru писал, что полиция Тольятти начала расследование убийства вице-чемпионки России по плаванию среди юниоров Сафии Аскаровой. Тело 16-летней спортсменки с множественными ножевыми ранениями было найдено на пустыре в Автозаводском районе города, недалеко от здания прокуратуры.

Девушка вышла в магазин, однако домой не вернулась, её сотовый телефон оказался отключён. Тело обнаружили на следующий день. Вскоре удалось задержать подозреваемого, им оказался знакомый Аскаровой, её ровесник. По предварительной версии, между молодым человеком и девушкой вспыхнула ссора, во время которой он нанёс жертве 17 ударов ножом, а также снял с неё золотые украшения.