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Охранник магазина подозревается в убийстве вора в Уфе

Aleksandr Schemlyaev/Global Look Press

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Сотрудник частного охранного предприятия задержан по подозрению в убийстве мужчины в одном из продуктовых магазинов столицы Башкирии. Инцидент произошёл в торговой точке на проспекте Салавата Юлаева.

29 декабря один из кассиров магазина заметил, что мужчина пытается украсть продукты и бутылку водки. Сотрудник вызвал охрану, которая удерживала вора до приезда полиции в подсобке. Правоохранители составили протокол за совершение мелкого хищения и отпустили мужчину домой, где 31 декабря он скончался.

На его теле были обнаружены следы побоев. Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили, что мужчину избил один из сотрудников охранного предприятия. Охранника задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»), сообщает «Интерфакс».

Ранее News.ru писал, что житель Санкт-Петербурга задержан по подозрению в изнасиловании и убийстве несовершеннолетней падчерицы. Тело девочки было найдено за два дня до Нового года. Ей было 14 лет.


#полиция #Уфа #воры #убийсво #ОХРАННИК
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