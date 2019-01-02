Охранник магазина подозревается в убийстве вора в Уфе

https://news.ru/storage/news/ad564e2a36542eb6b0b92698f7d04fc1/795f0cb8-17b0-4a00-94df-b70a401a2e2b_850.jpg Aleksandr Schemlyaev/Global Look Press

Сотрудник частного охранного предприятия задержан по подозрению в убийстве мужчины в одном из продуктовых магазинов столицы Башкирии. Инцидент произошёл в торговой точке на проспекте Салавата Юлаева.

29 декабря один из кассиров магазина заметил, что мужчина пытается украсть продукты и бутылку водки. Сотрудник вызвал охрану, которая удерживала вора до приезда полиции в подсобке. Правоохранители составили протокол за совершение мелкого хищения и отпустили мужчину домой, где 31 декабря он скончался.

На его теле были обнаружены следы побоев. Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили, что мужчину избил один из сотрудников охранного предприятия. Охранника задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»), сообщает «Интерфакс».

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