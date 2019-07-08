https://static.news.ru/photo/b79a3f6c-a189-11e9-a1ab-fa163e074e61_1024.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Неизвестные обстреляли машину на Марксистской улице в центре столицы, ограбили её водителя и скрылись на автомобиле. В городе действует план «Перехват».
Неизвестные открыли стрельбу из неустановленного оружия по машине, которая двигалась по Марксистской улице, после чего остановили её и, пригрозив водителю расправой, похитили из салона автомобиля сумку, — сообщили ТАСС в главке МВД по Москве.
В похищенной сумке находились документы и деньги. Ущерб устанавливается.
Как писал News.ru, неизвестный в центре столицы украл телефон у гендиректора Chanel Жака Мари Даниэля Шенена и через приложение снял деньги с его банковского счёта. Общая сумма ущерба составила более 2 млн рублей. Злоумышленник похитил телефон марки Apple за 104 тысячи рублей неподалёку от здания факультета архитектуры Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова.