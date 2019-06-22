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Возгорание в цехе лакокрасочной продукции в Екатеринбурге локализовано. Площадь пожара составляет 2,2 тысячи кв. м.

В борьбе с огнём задействованы 20 единиц техники и свыше 60 человек личного состава. Тушение ведётся как с земли, так и с пожарных автолестниц и коленчатых подъёмников, сообщается на сайте...