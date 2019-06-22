Одиннадцать человек пострадали в ДТП с автобусом в Дагестане
Алсу Жамалетдинова
17:25, 22 июня 2019
https://static.news.ru/photo/d74210d8-94fa-11e9-8da5-fa163e074e61_1024.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Микроавтобус, перевозивший людей, перевернулся в Дагестане. Инцидент произошёл на трассе Р-215 около села Люксембург.
Автобус следовал по маршруту Махачкала — Кизляр. Пострадали 11 человек, в том числе один ребёнок. В больницу госпитализированы шесть человек, передаёт РИА Новости.
Ранее, как писал News.ru, две женщины и двое детей погибли в результате столкновения трёх автомобилей на востоке Красноярского края. ДТП произошло в Иланском районе на 1080-м км трассы Р255 «Сибирь». Предполагается, что виновником аварии является водитель грузовика, допустивший выезд на встречную полосу движения.