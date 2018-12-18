Один покупатель магазина убил другого за место в очереди

Место в очереди стало причиной убийства в круглосуточном магазине подмосковной Ивантеевки. Один покупатель убил другого за отказ пропустить его вперёд.
Мужчина напал на несговорчивого конкурента, а когда тот упал и потерял сознание, забрал у него купюру в тысячу рублей, рассчитался за товар и ушёл из магазина, сообщает URA.RU.
Другие посетители при этом не пытались ни остановить драку, ни помочь пострадавшему. Тот умер до приезда скорой помощи.
Погибшим и нападавшим оказались ранее незнакомые местные жители. Возбуждено уголовное дело.
Ранее News.ru сообщал, что охранники продуктового магазина в городе Заринске Алтайского края избили подростка-инвалида. Они заподозрили мальчика в желании украсть фрукты.