https://static.news.ru/photo/3ae1cdb4-a6ca-11e9-8bca-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Состояние одного из пострадавших в ДТП с автобусом в Башкирии врачи оценивают как тяжёлое. Об этом рассказал и. о. министра здравоохранения региона Максим Забелин. Остальные пациенты находятся в состоянии средней тяжести.

Утром был прооперирован «тяжёлый» пациент... Состояние пациента стабильно тяжёлое, — цитирует его РИА Новости .

Ранее сообщалось, что следовавший в Уфу автобус улетел в кювет и перевернулся на 54-м км трассы Белорецк — Инзер. В салоне в момент аварии находились 39 пассажиров, шесть человек погибли, в том числе двое детей.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по двум статьям УК. В региональном управлении МЧС открыли горячую линию для обращения родственников пострадавших, писал News.ru.