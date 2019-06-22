Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП в Крыму
Алсу Жамалетдинова
10:42, 22 июня 2019
https://static.news.ru/photo/3f9bd83c-94c2-11e9-bf74-fa163e074e61_1024.jpgФото: Global Look Press
Пять человек получили травмы и один погиб в аварии в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления МВД РФ.
ДТП произошло на дороге Черноморское — Евпатория. Там столкнулись сразу три легковых автомобиля. Один из них в результате удара отбросило за пределы проезжей части с дальнейшим опрокидыванием. В результате водитель одного из транспортных средств погиб. Пострадали двое несовершеннолетних. На месте работают экстренные службы. Причины и виновник трагедии устанавливаются, передаёт РИА Новости.
Ранее, как писал News.ru, около четырёх тысяч жителей города Александровка Пермского края остались без газа из-за дорожно-транспортного происшествия. По данным Минэнерго РФ, это произошло ночью 22 июня. В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы.