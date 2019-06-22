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Около 500 человек были эвакуированы из-за возгорания в крупнейшем в Сургуте торговом центре «Аура». В результате происшествия никто не пострадал.

Пожарные прибыли на место ЧП в течение пяти минут с момента вызова. Они обнаружили, что в одном из помещений горит обшивка. Первичными средствами пожаротушения огонь был ликвидирован, сообщается на сайте...