Фото: Global Look Press
Пять человек получили травмы и один погиб в аварии в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления МВД РФ.
 
ДТП произошло на дороге Черноморское — Евпатория. Там столкнулись сразу три легковых автомобиля. Один из них в результате удара отбросило за пределы проезжей части с дальнейшим опрокидыванием. В результате водитель одного из транспортных средств погиб. Пострадали двое несовершеннолетних. На месте работают экстренные службы. Причины и виновник трагедии устанавливаются, передаёт РИА Новости.
 
Ранее, как писал News.ru, около четырёх тысяч жителей города Александровка Пермского края остались без газа из-за дорожно-транспортного происшествия. По данным Минэнерго РФ, это произошло ночью 22 июня. В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы.

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