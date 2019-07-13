https://static.news.ru/photo/a3c54c56-a4fa-11e9-b9ed-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sergey Kovalev/Global Look Press

В результате столкновения трёх автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве погиб один человек и четверо получили различные травмы.

Как стало известно News.ru, массовое ДТП произошло у дома № 8 по Кутузовскому проспекту на западе Москвы. В этом районе столкнулись три автомобиля, в том числе такси. В результате аварии четыре человека пострадали и один погиб. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Сообщается, что при столкновении машину такси вынесло на тротуар, капот сильно смят. Один из автомобилей загорелся, но его быстро потушили. На месте аварии работают экстренные службы столицы.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение сильно затруднено в обе стороны. Участок, где произошло ДТП, обозначен тёмно-красным, что говорит о сильной загруженности.

Как ранее писал News.ru, девять человек, в том числе семь несовершеннолетних, погибли в ДТП в Туве. Автомобиль опрокинулся при попытке вброд пересечь реку Шуй. Трагедия произошла утром 12 июля в одном из самых отдалённых районов республики. В связи с автокатастрофой в регионе объявлен двухдневный траур.