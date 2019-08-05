https://static.news.ru/photo/bea1b78c-b7cc-11e9-9937-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/achpod/Global Look Press

После серии взрывов на военном складе в Ачинском районе один человек считается пропавшим без вести. Об этом сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс.

Глава региона уточнил, что пропавший без вести — гражданский. По последним данным, по его словам, 12 человек обратились за помощью к медикам. Усс добавил, что угрозы для их жизни и здоровья нет.

Замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков сообщил, что ещё одного человека, числившегося пропавшим, уже нашли и вернули близким.

Как ранее писал News.ru, возгорание хранилища пороховых зарядов и последовавшие за ним взрывы произошли днём 5 августа на территории одного из складов воинской части на западе Красноярского края. В связи с ЧП в близлежащих населённых пунктах была объявлена эвакуация жителей.

Режим чрезвычайной ситуации был введён в Ачинском и Назаровском районах Красноярского края.