После серии взрывов на военном складе в Ачинском районе один человек считается пропавшим без вести. Об этом сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс.
Глава региона уточнил, что пропавший без вести — гражданский. По последним данным, по его словам, 12 человек обратились за помощью к медикам. Усс добавил, что угрозы для их жизни и здоровья нет.
Замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков сообщил, что ещё одного человека, числившегося пропавшим, уже нашли и вернули близким.
Как ранее писал News.ru, возгорание хранилища пороховых зарядов и последовавшие за ним взрывы произошли днём 5 августа на территории одного из складов воинской части на западе Красноярского края. В связи с ЧП в близлежащих населённых пунктах была объявлена эвакуация жителей.
Режим чрезвычайной ситуации был введён в Ачинском и Назаровском районах Красноярского края.