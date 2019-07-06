https://static.news.ru/photo/ce25e4c8-a000-11e9-867b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

Стали известны подробности крушения катамарана в Чёрном море, в результате которого погибли два человека. Как рассказала очевидец ЧП, на катере было много людей, которые то и дело забирались на крышу и танцевали.

Она отметила, что некоторые из них были в состоянии алкогольного опьянения. Женщина подчеркнула, что внимательно наблюдала за катамараном с берега. В какой-то момент судно наклонилось и перевернулось.

Мы купались на берегу, а где-то недалеко стояла яхта. Мы с берега наблюдали, как яхта наклонялась, как на верхнюю палубу залезали люди и танцевали там. Некоторые там были пьяные, — заявила она в интервью РЕН ТВ .

По её словам, после того как катер опрокинулся, люди начали плыть к берегу. На помощь им пришли несколько мимо проплывающих судов. Они подбирали людей из воды и затаскивали на борт.

ЧП произошло 5 июля. По данным властей Туапсинского района, на судне было 55 пассажиров, в том числе 15 детей. Двое пассажиров погибли.

Ранее первая в РФ женщина — капитан теплохода Валентина Бунина прокомментировала произошедший в Туапсе инцидент. По её словам, к трагедии привели халатность и легкомыслие капитана, писал News.ru.