https://static.news.ru/photo/863b0ad6-9da2-11e9-a76f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: live_tyumen/vk.com

Посетители торгового центра «Кристалл» в Тюмени долго не могли покинуть здание, когда там началась стрельба. Кроме того, часть покупателей не спешила убегать, не понимая, что происходит.

По словам свидетелей происшествия, эвакуация была объявлена слишком поздно, когда в здании уже почти никого не осталось. До этого играла музыка. Посетители на втором этаже попытались спуститься вниз по эскалатору, но их не пропустил охранник. Он направил людей к эвакуационному выходу, но тот оказался заперт. Когда очевидцы вернулись назад, охранника у эскалатора уже не было.

Ещё одна участница событий рассказала, что в одном из кинозалов ТЦ во время инцидента шёл мультфильм. Дверь в помещение была плотно закрыта, поэтому дети не могли оттуда выйти. Выпустил их мужчина, которому пришлось применить силу, сообщает « Ридус ».

Ранее News.ru писал, что стрельбу в ТЦ устроили трое молодых людей. Предполагается, что поводом для этого послужил произошедший между ними конфликт. Подозреваемые скрылись в места происшествия и в настоящее время разыскиваются полицией.