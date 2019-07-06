Сцена спасения пассажиров перевернувшегося в Чёрном море катамарана попала на видео. Его выложили в Сеть очевидцы происшествия.
На кадрах видна часть катера, которая почти ушла под воду. В воде пассажиры прогулочного судна, которые плывут в разные стороны. Кому-то из них достались спасательные плавсредства.
ЧП произошло 5 июля около побережья посёлка городского типа Джубга в Краснодарском крае. На борту находились 43 человека. Двое из них погибли.
Ранее разработчик перевернувшегося в Чёрном море катера Дмитрий Сребный рассказал о причинах трагедии. По его словам, ЧП произошло из-за перегруза. Норма вместимости судна была превышена в несколько раз, писал News.ru.