https://static.news.ru/photo/15a1a0a4-9fec-11e9-99ca-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Следственный комитет РФ

Сцена спасения пассажиров перевернувшегося в Чёрном море катамарана попала на видео. Его выложили в Сеть очевидцы происшествия.

На кадрах видна часть катера, которая почти ушла под воду. В воде пассажиры прогулочного судна, которые плывут в разные стороны. Кому-то из них достались спасательные плавсредства.

ЧП произошло 5 июля около побережья посёлка городского типа Джубга в Краснодарском крае. На борту находились 43 человека. Двое из них погибли.

Ранее разработчик перевернувшегося в Чёрном море катера Дмитрий Сребный рассказал о причинах трагедии. По его словам, ЧП произошло из-за перегруза. Норма вместимости судна была превышена в несколько раз, писал News.ru.