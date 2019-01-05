Очевидцы рассказали подробности драки в МГСУ

https://news.ru/storage/news/1ad17125dee0dd9335b8db386bd029bc/b48e1fdb-3d38-4f69-bbdb-bcebfb088414_850.jpg Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Ссора между студентами в общежитии Московского государственного строительного университета произошла на почве бытовых разногласий. Учащийся из Китая отказался меняться с соседом из Афганистана тумбочкой и кроватью.

Пятеро выходцев из КНР подрались с 15 афганскими студентами, сообщает Telegram-канал Mash.

«Они сказали, что у нас в Афгане люди умирают, как курицы», — написали там.

При этом место, на котором произошла потасовка, не является территорией общежития МГСУ, передаёт РИА Новости слова источника в учебном заведении. Инцидент был на общедоступной площадке, которая относится к студгородку.

Ранее News.ru сообщал, что студенты Московского государственного строительного университета (МГСУ) устроили массовую драку в общежитии учебного заведения. В схватке приняли участие несколько десятков человек.