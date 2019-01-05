Очевидцы рассказали подробности драки в МГСУ

Ссора между студентами в общежитии Московского государственного строительного университета произошла на почве бытовых разногласий. Учащийся из Китая отказался меняться с соседом из Афганистана тумбочкой и кроватью.
Пятеро выходцев из КНР подрались с 15 афганскими студентами, сообщает Telegram-канал Mash.
«Они сказали, что у нас в Афгане люди умирают, как курицы», — написали там.
При этом место, на котором произошла потасовка, не является территорией общежития МГСУ, передаёт РИА Новости слова источника в учебном заведении. Инцидент был на общедоступной площадке, которая относится к студгородку.
Ранее News.ru сообщал, что студенты Московского государственного строительного университета (МГСУ) устроили массовую драку в общежитии учебного заведения. В схватке приняли участие несколько десятков человек.