https://static.news.ru/photo/89ae31f6-9d7b-11e9-86f1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Рыбаки оказались случайными свидетелями аварийного всплытия российского глубоководного аппарата «Лошарик» в Баренцевом море. В момент ЧП они ловили рыбу на берегу Кольского залива.

Мы вечером шли в сторону Кильдина, и тут, где-то в полдесятого вечера, всплывает подлодка. Прямо полностью всплывает. Никогда в жизни такого не видел. На палубе люди бегают, суетятся, — рассказал один из рыбаков порталу «СеверПост» .

По его словам, к подлодке направился военный корабль. Позднее в сопровождении буксиров она отплыла в сторону Оленьей Губы. Очевидцы сообщили, что пожара и дыма на палубе не наблюдалось. Не было ничего подозрительного, что могло бы говорить об аварии.

Потом нам сказали, что кто-то видел, как в Уре выгружали тела, — добавили рыбаки.

ЧП произошло 1 июля. В результате пожара на секретной субмарине Минобороны погибли 14 человек, среди них два Героя России и семь капитанов первого ранга.

Ранее были установлены имена троих погибших на глубоководном аппарате. Среди них — командир подлодки Денис Долонский. Также в числе жертв — Герой России Николай Филин и капитан 1-го ранга Андрей Воскресенский, писал News.ru.