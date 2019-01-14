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Обыски начались в газовой компании после взрыва в Шахтах

Сергей Пивоваров/РИА Новости

происшествия [ версия для печати ]

Следователи приступили к обыскам в газоснабжающей и управляющей компаниях после взрыва в жилом доме в Шахтах Ростовской области, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По её словам, также в организациях проводятся выемки документов.

Она добавила, что в качестве основной причины взрыва следователи рассматривают утечку бытового газа.

Ранее News.ru писал, что плановое техобслуживание газового оборудования жилого дома в Шахтах проводилось в прошлом году. По данным ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», проверки были организованы в апреле и мае.

Взрыв газа в жилом доме по улице Хабарова в Шахтах прогремел утром 14 января. В результате были разрушены четыре квартиры на восьмом и девятом этажах. Один человек погиб и ещё пятеро пострадали.


#обыски #ВЗРЫВ #ГАЗ #шахты #утечка
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