Обыски начались в газовой компании после взрыва в Шахтах

https://news.ru/storage/news/79afdc45d24bbba5e73c287fd21ae4bc/cfe1a1e6-1f52-41e3-b021-870d1b18d81d_850.jpg Сергей Пивоваров/РИА Новости

Следователи приступили к обыскам в газоснабжающей и управляющей компаниях после взрыва в жилом доме в Шахтах Ростовской области, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По её словам, также в организациях проводятся выемки документов.

Она добавила, что в качестве основной причины взрыва следователи рассматривают утечку бытового газа.

Ранее News.ru писал, что плановое техобслуживание газового оборудования жилого дома в Шахтах проводилось в прошлом году. По данным ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», проверки были организованы в апреле и мае.

Взрыв газа в жилом доме по улице Хабарова в Шахтах прогремел утром 14 января. В результате были разрушены четыре квартиры на восьмом и девятом этажах. Один человек погиб и ещё пятеро пострадали.