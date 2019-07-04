https://static.news.ru/photo/1a9873fe-9e42-11e9-a916-fa163e074e61_1024.jpg Мариинский театр Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Один из фигуратов дела об убийстве работницы Мариинского театра в Санкт-Петербурге, блокадницы Нины Мациной найден мёртвым. Тело Сеника Нарояна нашли в конвойном помещении Санкт-Петербургского суда.

Причина его смерти пока не называется. Ранее коллегия присяжных признала фигурантов дела виновными и не заслуживающими снисхождения. После этого Галину Гусейнову и Размика Акобяна увезли в СИЗО, а Нароян остался в здании суда. Впоследствии его тело обнаружили конвойные, сообщил источник РИА Новости .

Резонансное убийство произошло в 2017 году. Гусейнова, работавшая у блокадницы сиделкой, разработала преступный план. Она решила присвоить богатства старушки. Для этого ей понадобилась помощь двоих человек. Злоумышленники избили потерпевшую, после чего завладели её деньгами и скрылись, писал News.ru.