https://static.news.ru/photo/4300aeec-8e8e-11e9-95ac-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Суд в Свердловской области приговорил истязавшего малолетнего мальчика мужчину к четырём годам лишения свободы условно.

По данным следствия, насилие носило как физический, так и психологический характер. Издевался подсудимый над сыном сотрудницы компании, главой которой он являлся. Преступление совершалось в период с 2014 по 2016 год в доме, расположенном в одном из коллективных садов Пригородного района.

В качестве доказательств виновности мужчины суду была предоставлена видеозапись, на которой видно, как злоумышленник истязает ребёнка 2009 года рождения.

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