Обвиняемый опроверг участие в деле дознавательницы

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Салават Галиев

Бывший полицейский Салават Галиев, обвиняемый по делу о групповом изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе, заявил журналистам о своей невиновности.

«Я не виновен, меня оговорили», — сказал он, выходя из зала заседаний.

Советский районный суд Уфы до 28 февраля продлил арест Галиеву и ещё двум другим фигурантам дела: Павлу Яромчуку и Эдуарду Матвееву.

Ранее News.ru писал, что групповое изнасилование дознавателя отдела МВД РФ по Уфимскому району произошло в ночь с 29 на 30 октября 2018 года. Над девушкой надругались три уже бывших правоохранителя, которые работали вместе с пострадавшей. Однако у подозреваемых оказалось алиби. Двое задержанных утверждают, что физически не могли находиться в отделе и совершить преступление.