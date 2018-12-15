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Обвиняемого в хищениях у Минобороны хотели выкупить

vk.com/voentelecom_ru эксклюзивы

происшествия [ версия для печати ]
За это у тестя экс-главы «Воентелекома» просили €5 млн

История с делом менеджеров «Воентелекома», которые были осуждены за хищение у Минобороны 700 млн рублей по госконтрактам, получила необычное продолжение. Выяснилось, что тесть главного фигуранта, московский бизнесмен, пытался заплатить за закрытие уголовного дела, воспользовавшись услугами неких посредников. Последние обманули его, забрав в качестве аванса здание бизнес-центра. Пострадавший обратился в Следственный комитет, который возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ещё в конце апреля 2015 года Савёловский суд столицы приговорил бывшего главу компании «Воентелеком» Николая Тамодина и его подчинённого Сергея Побежимова к шести и пяти годам лишения свободы. Кроме того, на каждого из них наложили штраф более 11 млн рублей. 

Тамодина задержали в сентябре 2013 года. По версии следствия, он через подконтрольные коммерческие структуры с 2011 года поставлял армии непригодное оборудование, которое ранее уже было списано. Например, были поставлены старые системы полевой связи. Они списывались с баланса войсковых частей, после чего снова поставлялись Минобороны по фиктивным контрактам. На момент задержания Тамодин уже покинул должность гендиректора «Воентелекома» — на его место в феврале 2013 года был назначен Александр Давыдов. Его в 2017 году задержали сотрудники ФСБ по подозрению в мошенничестве при поставках для Минобороны маршрутизаторов по цене втрое выше рыночной.

Пока Николай Тамодин был под следствием, в 2014 году к его тестю, коммерсанту Игорю Наумову, от неустановленных лиц поступило предложение посодействовать освобождению зятя и закрытию уголовного дела. Услуга оценивалась в €5 млн. Об этом News.ru сообщил информированный источник.

Наумов преступникам поверил, однако требуемой суммы на руках у него не было. Тогда мошенники предложили в качестве залога переоформить на них офисное здание «Бивер-центра» на Электрозаводской улице в Москве. Согласно показаниям Наумова, якобы была заключена сделка по передаче здания от принадлежащего ему ООО «Бивер-Центр» компании, подконтрольной злоумышленникам. Они обязательства не выполнили, но при этом и бизнес-центр не вернули. В связи с чем начато следствие по делу.

Забавно, что после ухода Тамодина с должности, но до его задержания, менеджмент «Воентелекома» написал министру обороны Сергею Шойгу письмо в котором раскритиковал его преемника, позже также попавшего под следствие. В частности, авторы обращения отмечали, что, компания ранее обслуживала около 300 тыс. единиц техники связи и автоматизации на более чем 1,5 тыс. объектах Минобороны, однако с новым руководством не смогла выиграть ни одного госконтракта. В то же время, под руководством Тамодина и его предшественников за три года выручка компании выросла в десятки раз.


#минобороны #хищение #мошенничество #ВЫКУП #Воентелеком #Тамодин
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