https://static.news.ru/photo/af9b1bb4-b521-11e9-91c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Силовики предъявили обвинение Алексею Волнянко, который ранее признался в убийстве активистки петербургского антивоенного и ЛГБТ-движения Елены Григорьевой. Об этом сообщает СУ СК по Северной столице.

Судом по ходатайству следствия в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ему предъявлено обвинение, — цитирует говорится на сайте ведомства .

Как писал News.ru, ранее следственные органы задержали нового подозреваемого в убийстве Елены Григорьевой. Дело в отношении другого фигуранта, Даврона Мухамедова, было прекращено в связи с непричастностью к гибели активистки, однако но он останется под стражей, так как его обвиняют в грабеже.

Жестокое убийство 41-летней Елены Григорьевой произошло в ночь на 21 июля возле её дома. Тело множественными ножевыми ранениями нашёл местный житель.