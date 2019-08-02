Силовики предъявили обвинение Алексею Волнянко, который ранее признался в убийстве активистки петербургского антивоенного и ЛГБТ-движения Елены Григорьевой. Об этом сообщает СУ СК по Северной столице.
Судом по ходатайству следствия в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ему предъявлено обвинение, — цитирует говорится на
сайте ведомства.
Как писал News.ru, ранее следственные органы задержали нового подозреваемого в убийстве Елены Григорьевой. Дело в отношении другого фигуранта, Даврона Мухамедова, было прекращено в связи с непричастностью к гибели активистки, однако но он останется под стражей, так как его обвиняют в грабеже.
Жестокое убийство 41-летней Елены Григорьевой произошло в ночь на 21 июля возле её дома. Тело множественными ножевыми ранениями нашёл местный житель.